1 million de tonnes de riz paddy à produire au Bénin d’ici 2025

D’ici 2025, l’objectif du gouvernement du Bénin, à travers le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, est de produire un million de tonnes de riz paddy (non décortiqué).

Le Bénin compte produire suffisamment du riz afin de garantir la sécurité alimentaire et améliorer les revenus des acteurs de la filière. L’objectif est d’atteindre un million de tonnes de riz paddy (non décortiqué) d’ici 2025. Depuis quelques années, des actions sont menées par l’Agence Territoriale de Développement Agricole du pôle 1 (ATDA 1) pour l’atteinte de cet objectif. Le pôle 1, regroupe les communes de Malanville et de Karimama.

De 363.000 tonnes en 2018, la production est passée à 531.000 tonnes en 2022. Le Bénin fait toujours face à un déficit de riz blanc. L’appui du gouvernement est dans le but d’amener les producteurs à emblaver 215.000 hectares de riz d’ici 2025, soit 57% du potentiel des 375.000 hectares disponibles. Il prévoit aussi un accroissement du rendement moyen de 3,5 à 5,5 tonnes à l’hectare, contre un potentiel de 10 tonnes à l’hectare afin d’atteindre son objectif d’un million de tonnes de riz paddy.

Le pôle 1 œuvre pour l’amélioration de la disponibilité en intrants par l’aménagement des terres rizicoles ; la subvention aux producteurs des semences améliorées ; l’accès aux engrais ; le renforcement de l’accès aux équipements et infrastructures modernes de production.

L’ATDA 1 a doté le jeudi 10 août 2023, les producteurs de riz de Karimama de 20 mini moissonneuses, 15 repiqueuses manuelles et de 2 repiqueuses motorisées ; et les producteurs de Malanville de 50 mini moissonneuses, 40 repiqueuses manuelles et 4 repiqueuses motorisées. Le montant des matériels est évalué à 50 millions FCFA.

Akpédjé Ayosso

14 août 2023 par