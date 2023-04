1 milliard FCFA d’avoir de cybercriminels béninois bloqué en France

1,5 millions d’euros soit environ 1 milliard de FCFA appartenant à des cybercriminels présumés du Bénin ont été gelés dans une banque en ligne en France, selon des informations données, vendredi 21 avril 2023, lors de l’émission spéciale sur la cybercriminalité au Bénin.

Le bilan fait par une banque en ligne en France a révélé un « usage frauduleux » de sa plateforme par des personnes qui vivent au Bénin. La banque a gelé 1,5 millions d’euros soit environ 1 milliard de FCFA appartenant à des cybercriminels présumés du Bénin.

La banque française en ligne et Pôle-emploi se sont rapprochés des autorités béninoises pour dénoncer des faits de cybercriminalité.

« Le chiffre que Pôle-emploi a donné en France sur le nombre de connexions venant du Bénin est ahurissant au point où on se demande combien de personnes sont en train de cliquer tous les jours essayant d’utiliser les comptes de Pôle-emploi pour accéder à des identités de Français », a expliqué Ouanilo Fagla Medegan, directeur de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique, vendredi 21 avril 2023, sur une émission spéciale sur la Cybercriminalité.

M. M.

24 avril 2023 par