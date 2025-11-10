lundi, 10 novembre 2025 -

CRIET/Sortie frauduleuse de produits tropicaux

1 commissaire de police et 3 douaniers risquent la prison




01 civil, 08 policiers et 07 douaniers, sont jugés par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour sortie frauduleuse de camions chargés de produits tropicaux.

Le Ministère public près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a requis, jeudi 6 novembre 2025, 2 ans de prison ferme et 2 millions FCFA d’amende contre l’ex-commissaire du poste frontalier, l’ex-chef de la douane de Kassouala et deux douaniers.

Selon le parquet, les données extraites de leurs téléphones prouvent leur implication dans la sortie frauduleuse de camions de produits tropicaux, notamment du soja et du cajou, depuis Kassouala, une localité frontalière du Nigéria dans la commune de Tchaourou.

Les prévenus, 16 au total, sont accusés d’avoir permis la sortie frauduleuse des camions chargés de produits tropicaux.

Depuis le 13 mars 2025, 06 des prévenus dont 03 douaniers et 03 policiers sont placés en détention préventive.

Les 10 autres, poursuivis sans mandat de dépôt, sont sous convocation.

Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe pure et simple, invoquant un manque de preuves matérielles.

Représentée à l’audience du 6 novembre, la Direction générale des douanes a demandé la condamnation des agents impliqués à lui verser 737 millions FCFA. Elle estime que ces fonctionnaires ont violé les règles douanières en autorisant la sortie frauduleuse de produits tropicaux du territoire béninois.

La douane ne réclame cependant aucune réparation aux policiers poursuivis.

La CRIET rendra son verdict le 18 décembre 2025.
M. M.

10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




