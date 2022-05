1 an de prison pour vol dans une église

Le Tribunal de Cotonou a condamné, mercredi 04 mai 2022, un homme à 12 mois de prison ferme pour vol dans une église catholique.

1 an de prison ferme et une amende de 100.000 FCFA, c’est le verdict du juge du Tribunal de Cotonou dans une affaire de vol d’argent sur la paroisse d’une église catholique à Akpakpa. Lors de l’audience tenue le 27 avril dernier, l’accusé a nié les faits. Les images d’une caméra de surveillance montrent le prévenu en train de ramper vers la caisse. Il a volé plusieurs fois de l’argent dans la caisse des offrandes. La somme volée s’élève à 1.500.000 FCFA. L’accusé a soutenu qu’il rampait pour prier.

Selon le ministère public, le quadragénaire n’est pas à son premier acte de vol dans une église. Il a requis contre l’accusé 12 mois de prison dont 8 fermes et 50.000 FCFA d’amende. Le verdict avait été renvoyé au mercredi 04 mai 2022.

A.Ayosso

