Vol à main armée à Djidja

1 agresseur arrêté, 2 suspects recherchés




La Police a annoncé, le 21 novembre, l’arrestation de l’un des agresseurs du commerçant de ruminants et volaille. La victime a été agressée, jeudi 13 novembre 2025, dans un hameau de l’arrondissement de Setto, commune de Djidja.

‎Trois individus armés de machettes ont intecepté, jeudi 13 novembre 2025, un commerçant de ruminants et volaille, dans un hameau de l’arrondissement de Setto, commune de Djidja. Les faits se sont déroulés près d’un ruisseau situé entre Tokounkoun et Fongbodji.

‎Les braqueurs ont emporté plus de 400 000 francs CFA, le téléphone, les documents du tricycle et plusieurs effets personnels du commerçant.

‎La victime a pu reconnaître l’un des agresseurs. Sa cachette a été rapidement localisée par la Police. Lors de l’intervention, le suspect a tenté de prendre la fuite, mais a été arrêté.

‎Une perquisition à son domicile a permis de retrouver le téléphone volé, des chaussures et un coupe-coupe utilisés lors de l’attaque, ainsi que 85 000 francs CFA. Selon les enquêteurs, ce montant représente sa part du butin.

‎Le suspect a indiqué avoir agi avec deux complices, toujours en fuite. Ils sont activement recherchés par les forces de sécurité.
‎M. M.

22 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




