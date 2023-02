1 Français jugé pour avoir escroqué 6 Béninois

En détention provisoire depuis le 22 juillet 2022 dans une affaire d’établissement de visas pour la France, quatre prévenus dont un ressortissant français, un policier béninois et deux autres coaccusés étaient face au juge de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), jeudi 16 février 2023.

Un Français qui se faisait passer pour un agent en service au consulat de France est accusé d’avoir escroqué 6 Béninois dans une affaire d’établissement de visas pour la France.

Le ressortissant avec l’aide de trois autres complices dont un policier béninois aurait pris six (06) millions environ plusieurs millions pour l’établissement de visas aux Béninois.

Poursuivis pour « passif d’influence, complicité d’escroquerie et complicité d’escroquerie vie internet, les quatre prévenus ont été arrêtés. En détention provisoire depuis le 22 juillet 2022, les quatre prévenus étaient, jeudi 16 février 2023, en audience à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), jeudi 16 février 2023.

Selon l’avocat du principal accusé, le ressortissant français ne maîtrise pas les faits mis à sa charge. Il a plaidé alors la relaxe pure et simple parce que les trois autres prévenus auraient utilisé l’image du Français.

Le Ministère public a requis 05 ans de prison dont 02 fermes et une amende de 500.000 FCFA contre chacun des prévenus.

Le dossier a été mis en délibéré pour le 23 mars 2023.

M. M.

19 février 2023 par ,