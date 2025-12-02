mardi, 2 décembre 2025 -

Démantèlement d’un réseau criminel à Allada

1,7 million F de faux billets et du chanvre indien saisis




A Allada dans le département de l’Atlantique, la Police républicaine a interpellé ce dimanche 30 novembre 2025, 4 individus suspectés d’appartenir à un réseau criminel impliqué dans divers trafics.

Sale temps pour les divorcés sociaux qui perturbent la quiétude des populations à Allada. 4 d’entre eux ont été arrêtés ce dimanche 30 novembre 2025.
Selon la Police, tout a commencé par la plainte d’une femme, commerçante nouvellement installée au quartier Dodomey. Elle aurait été contrainte de se plier aux exigences d’un individu présenté comme un criminel redoutable, afin d’assurer la sécurité de ses biens. Elle consentait notamment à lui offrir des dons et autorisait son fils à effectuer des courses pour son compte.
La situation selon une publication de la Police, a dégénéré lorsque cette commerçante a découvert que ce dernier envoyait l’enfant pour lui acheter du chanvre indien. Son refus catégorique a provoqué une escalade de menaces et des violences physiques à l’encontre du mineur.
Sur la base des informations en sa possession, la Police a ouvert une enquête qui a permis de localiser le principal mis en cause ainsi que son fournisseur de produits psychotropes. La perquisition effectuée a permis de découvrir 1,3 kg de chanvre indien ; 8 boulettes de chanvre indien ; une somme de 1,7 million de francs CFA en faux billets ; 53 cartes SIM de différents opérateurs ; un portefeuille supposé « magique » ; divers accessoires liés à la consommation et à la transformation de stupéfiants.
Recherché pour escroquerie électronique et plusieurs cambriolages dans le secteur, le mis en cause et les trois autres individus arrêtés sont placés en garde à vue et répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes.

F. A. A.

2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




