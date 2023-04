1,6 % de taux d’inflation en mars 2023 au Bénin

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de mars 2023 a connu une hausse de 0, 6 % au mois de mars 2023 selon les données établies par l’Institut national de la Statistique et de la démographie (INStaD). Le taux d’inflation est ressorti à +1,6 %, contre 1,2 % le mois précédent.

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de mars 2023 est de 112,5 contre 111,9 en février, soit une hausse de 0,6 %. Selon le bulletin « Indice harmonisé des prix à la consommation » de l’INStaD, cette hausse est imputable essentiellement à l’augmentation des prix des biens de la fonction « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,8%). Les principaux groupes de biens dont les prix ont contribué à cette augmentation sont : « Légumes frais en fruits ou racine » (+13,9%), en lien avec la hausse des prix de la tomate fraîche, suscitée par l’augmentation de la demande cumulée à la baisse de l’offre du fait de la saison ; « Sel et condiments » (+5,5%), à cause de la rareté du piment sur le marché. « Poissons et autres produits séchés ou fumés » (+4,0%), en raison de la diminution de l’offre du produit sur le marché.

L’INStaD a aussi indiqué que l’évolution observée sur le mois a été modérée par la baisse des prix de certains groupes de produits. Il y a l’Huile (-2,2%), due à l’abondance des noix de palme qui constituent la matière première de production de l’huile de palme ; Carburants et lubrifiants (-1,1%), à cause d’une baisse des prix de l’essence kpayo à la source d’approvisionnement.

Au niveau national, le taux d’inflation au titre du mois de mars 2023 suivant le critère de convergence dans l’espace UEMOA est ressorti à +1,6%, soit une hausse de 0,4 point de pourcentage par rapport à celui du mois précédent (1,2% en février 2023).

A.Ayosso

24 avril 2023 par