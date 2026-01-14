mercredi, 14 janvier 2026 -

Lutte contre la cybercriminalité

1 500 cybercriminels arrêtés au Bénin en 2025




Le bilan de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin a été dévoilé, mercredi 7 janvier dernier, par le directeur général du Centre National d’Investigations Numériques (CNIN), Ouanilo Medegan Fagla.

En 2025, le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) a enregistré plus de 6 500 plaintes liées à la cybercriminalité contre 4 000 en 2024.

Cette hausse de plus de 60 % des signalements ne traduit pas forcément une explosion du crime, mais plutôt une libération de la parole. « Les citoyens savent désormais qu’une plainte peut aboutir », a indiqué directeur général du Centre National d’Investigations Numériques (CNIN), Ouanilo Medegan Fagla.

1 500 individus soupçonnés d’activités illicites sur le web ont été interpellés. « Une seule plainte peut conduire à l’arrestation de deux, trois, voire quatre individus », a précisé le Dg du CNIN, soulignant l’efficacité du mécanisme de répression.

L’efficacité de la répression repose sur une stratégie de démantèlement en cascade. Selon le CNIN, le mode opératoire des cybercriminels, souvent organisés en petites cellules, facilite les arrestations groupées.
Selon le principe, une plainte unique déposée par une victime (extorsion, arnaque aux sentiments ou fraude bancaire) sert de fil d’Ariane. En remontant la trace numérique, les enquêteurs ne s’arrêtent plus à l’exécutant. Ils ciblent les complices chargés du retrait des fonds, les logisticiens et les cerveaux du réseau.

Une jeunesse attirée par le gain facile

La grande majorité des personnes arrêtées sont de jeunes hommes, souvent attirés par l’appât du gain facile et la banalisation de l’arnaque en ligne, localement appelée phénomène des « gaymen ».

Le CNIN annonce un rapport détaillé analysant les modes opératoires et le profil des victimes pour mieux prévenir les risques.

Créé pour moderniser la lutte contre la délinquance numérique, le CNIN s’impose désormais comme le bras armé de la cybersécurité au Bénin. Entre les arnaques aux sentiments et les fraudes financières complexes, le centre traite une diversité croissante d’infractions.

M. M.

14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




