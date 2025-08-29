1,5 million FCFA de faux billets saisis à Nikki

Une opération de la Police républicaine a permis l’interpellation de trois personnes à Nikki dans la nuit du dimanche 24 août 2025. Elles sont accusées de détention et d’usage de fausse monnaie.

Deux ouvriers d’une scierie à Nikki, auraient été entraînés dans une tentative d’enrichissement rapide, selon des informations parvenues à la Police.

Les suspects ont été séduits par les promesses d’un individu prétendant pouvoir « multiplier l’argent » grâce à des rituels occultes.

Le stratagème a été bien rodé. Moyennant 300.000 francs CFA, les ouvriers ont été dirigés vers un homme. À l’issue de la mise en scène, ce dernier leur aurait remis 1,5 million de francs CFA en fausses coupures de 10.000 francs.

Convaincus d’avoir touché le pactole, les deux hommes ont commencé à dépenser massivement dans la ville. Leur train de vie soudain a rapidement attiré l’attention des forces de l’ordre.

Une surveillance discrète a été mise en place. Elle a conduit à l’arrestation de trois suspects dans la nuit du dimanche 24 août 2025. Un quatrième suspect, considéré comme le cerveau du réseau, est toujours en fuite.

Les trois individus interpellés sont actuellement en garde à vue. Ils devraient être présentés sous peu aux autorités judiciaires.

Les recherches se poursuivent pour retrouver le fugitif et identifier d’éventuels complices, selon la Police.

