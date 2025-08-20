mercredi, 20 août 2025 -

TICAD-9

1,5 milliard USD du Japon pour une Afrique verte et en bonne santé




Le Japon a annoncé mardi un soutien financier de 1,5 milliard de dollars en faveur de projets de santé et d’énergie en Afrique.

L’annonce a été faite par le ministère japonais des Affaires étrangères. Elle a été relayée par la chaîne publique NHK, à la veille de l’ouverture de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-9).

La rencontre s’est ouverte ce mercredi 20 août à Yokohama. Plus de 5000 participants y sont réunis. Elle doit se poursuivre jusqu’au 22 août.

Le financement sera mobilisé par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et des partenaires privés. Il s’agira d’investissements d’impact, selon Tokyo. Ce financement viendra soutenir des projets d’énergie éolienne à grande échelle et renforcer l’accès aux soins.

Une partie des fonds servira à financer une start-up spécialisée dans la gestion d’établissements de santé en Afrique.

Ce soutien intervient alors que Tokyo cherche à renforcer sa présence sur le continent. Le Japon veut ainsi rivaliser avec la Chine, qui investit massivement dans les infrastructures africaines.
M. M.

20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




