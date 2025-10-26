dimanche, 26 octobre 2025 -

Test de recrutement pour les universités publiques

1 070 candidats pour 250 postes d’assistants probatoires




Les candidats au test de recrutement de 250 assistants en position de probatoire des universités publiques du Bénin ont affronté les épreuves écrites ce samedi 25 octobre 2025 au CEG Sainte Rita de Cotonou. Le top a été donné par la ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys, assistée de ses collègues en charge de l’enseignement supérieur et de la santé.

Le processus de recrutement de 250 assistants en positon de probatoire dans les universités publiques du Bénin est lancé samedi 25 octobre 2025.

Pour cette phase écrite, 1 070 candidats dont 218 femmes et une personne en situation de handicap ont affronté les différentes épreuves. Ces candidats proviennent de 9 grands domaines disciplinaires à savoir : les lettres, langues et arts ; les sciences agronomiques ; les sciences de l’éducation et de la formation ; les sciences de la santé ; les sciences de l’Homme et de la société ; les sciences économiques et de Gestion ; les sciences et technologies ; les sciences juridiques, politiques et administratives et STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives).

Pour la ministre du travail et de la fonction publique, le processus de recrutement de ces assistants se fera en eux étapes. « Une épreuve écrite suivie d’un entretien oral, avec une note éliminatoire et une note plancher pour l’admission », a précisé Adidjatou Mathys. Cette réforme à l’en croire, vise à garantir la qualité de l’enseignement supérieur béninois et à valoriser le mérite académique.

Examinant l’effectif pléthore de jeunes docteurs dans les universités, le test de recrutement selon la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, reflète l’engagement de l’Exécutif béninois pour « un système universitaire crédible et performant ».

« Sur les 250 postes ouverts, environ un cinquième est réservé aux hospitalo-universitaires, soit une quarantaine de postes », a précisé le ministre de la santé. Selon Benjamin Hounkpatin, ces recrutements renforceront la qualité des soins, la formation et la recherche médicale au Bénin.
La ministre conseiller aux enseignements secondaire et supérieur et à la recherche scientifique, Sèdami Mèdégan Fagla était également au lancement officiel des épreuves.

F. A. A.

26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




