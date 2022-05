09 présumés cybercriminels déposés en prison

Le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme a placé sous mandat de dépôt ce mercredi 11 mai 2022, neuf (09) présumés cybercriminels.

Des présumés cybercriminels en détention provisoire. 11 présumés cybercriminels ont été présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce mercredi 11 mai. Au terme de leur audition, 09 mis en cause ont été déposés en prison. Ils sont poursuivis pour des faits" d’escroquerie via internet".

A.Ayosso

12 mai 2022 par ,