09 cybercriminels dans les mailles de l’OCRC

Ce vendredi 15 décembre 2023 à Porto-Novo, les éléments de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) ont appréhendé 08 présumés cybercriminels à Dowa, un quartier de Porto-Novo. Les investigations menées par l’unité spéciale de police ont permis d’interpeller un autre gayman à Adjarra.

09 présumés cybercriminels interpellés ce vendredi 15 décembre 2023 à Porto-Novo. Les 08 premiers ont été arrêtés à Dowa dans la ville de Porto-Novo, et le 9e, à Adjarra. Ils sont poursuivis pour des faits d’escroquerie en ligne, et seront présentés les jours à venir, au procureur spécial de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

