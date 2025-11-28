08 Nigériens jugés pour transport illégal de devises

Huit (08) ressortissants nigériens, arrêtés le 5 novembre 2025 à la frontière de Hillacondji, ont été présentés devant le parquet spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis pour transport illégal de devises, fraude fiscale et blanchiment de capitaux.

Plus de 94 000 livres sterling, soit plus de 70 millions FCFA, ainsi que 200 000 dollars américains, évalués à plus de 112 millions FCFA, ont été retrouvés sur huit (08) Nigériens. Au total, plus de 180 millions FCFA ont été récupérés par les autorités.

À la barre, les prévenus ont plaidé non coupable. Ils se sont rétractés par rapport à leurs déclarations initiales. Alors qu’ils avaient affirmé pendant l’enquête que les fonds appartenaient à chacun d’eux, ils soutiennent désormais que l’ensemble de l’argent revient au principal accusé, un nommé Issoufou.

‎Les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté de leurs clients. Le ministère public a sollicité un renvoi à huitaine afin de présenter ses réquisitions.

‎Le juge a fixé la prochaine audience au lundi 8 décembre 2025.

‎Pour rappel, la réglementation de la BCEAO limite le transport transfrontalier d’espèces à 10 millions FCFA dans l’espace UEMOA. Toute somme égale ou supérieure doit être déclarée aux services douaniers. Ces mesures visent à renforcer la lutte régionale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

