07 corps repêchés, une victime de plus que prévu

Sept autres corps ont été retrouvés dans le fleuve Ouémé à la suite du dramatique accident de bus survenu dimanche dernier dans la commune de Savè.

Il ne restait que six disparus des passagers du bus de la compagnie STM immergé dans le fleuve Ouémé à Thio à la suite d’un accident.

Mais sept (07) corps ont été retrouvés, selon une source proche de l’enquête citée par BIP Radio ce 21 août.

Cette discordance entre les chiffres officiels et la réalité soulève de nombreuses interrogations. Le chauffeur et le convoyeur ayant trouvé la mort dans le drame, aucun témoin direct ne peut désormais raconter précisément ce qui s’est passé.

« Des enfants auraient pu ne pas être comptabilisés comme passagers officiels », avance la même source. Mais ce ne sont, pour l’instant, que « des hypothèses ».

Par ailleurs, une trentaine de personnes décédées dans cet accident ont été inhumées le mercredi 20 août à Savè, selon les rites musulmans.

Le bus transportait 52 passagers au moment du drame. Cinquante-quatre au départ du bus, deux des passagers étaient descendus à Bohicon.

Neufs rescapés, hospitalisés à l’hôpital de Savè, sont dans un état stable.

M. M.

21 août 2025 par ,