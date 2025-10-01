07 artistes exposent 33 toiles au FIBEM à Cotonou

Dans le cadre de la 3ème édition du Festival international du bien être mental (FIBEM), 07 artistes peintres présenteront 33 toiles sur le thème : « Santé mentale et lien social ». L’exposition, soutenue par l’Association art et bien-être mental, se tient du 3 au 24 octobre 2025 à VIPP Interstis, à Cotonou.

Il y aura également le vernissage de l’exposition ce vendredi 03 Octobre 2025 à 19h00 à VIPP Interstis, à Cotonou, place du marché Ganhi.

Cette activité est l’occasion de découvrir comment l’art peut contribuer la santé mentale.

Marina HOUENOU (Stag)

