Festival international du bien-être mental 2025

07 artistes exposent 33 toiles au FIBEM à Cotonou




Dans le cadre de la 3ème édition du Festival international du bien être mental (FIBEM), 07 artistes peintres présenteront 33 toiles sur le thème : « Santé mentale et lien social ». L’exposition, soutenue par l’Association art et bien-être mental, se tient du 3 au 24 octobre 2025 à VIPP Interstis, à Cotonou.

Sept (07) artistes peintres exposeront trente-trois (33) peintures sur le thème : « Santé mentale et lien social » au cours de la 3ème édition du Festival international du bien être mental (FIBEM), qui se déroule du3 au 24 octobre prochain. Les artistes peintres concernés sont Princesse Keïrath, Charbel Maurille, Iris Hounkanrin, Amola Boussou, Blythe Atemenou, Axel-Loïc Akanni et Saphir.
Il y aura également le vernissage de l’exposition ce vendredi 03 Octobre 2025 à 19h00 à VIPP Interstis, à Cotonou, place du marché Ganhi.
Cette activité est l’occasion de découvrir comment l’art peut contribuer la santé mentale.

Marina HOUENOU (Stag)

1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




