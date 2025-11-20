jeudi, 20 novembre 2025 -

Elections générales de 2026

06 partis en lice pour les législatives




La Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré dans le cadre des élections législatives de 2026, les dossiers de candidatures de 6 partis politiques. Il s’agit des partis Union progressiste le renouveau (UP-R), Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin), Les Démocrates (LD), Bloc républicain (BR), et GSR.

L’opération d’enregistrement de candidatures lancée par la CENA samedi 15 novembre dernier dans le cadre des législatives de 2026, s’achève ce mercredi 19 novembre à zéro heure.
A quelques minutes de la fin du délai imparti, 6 partis politiques ont pu déposer leurs dossiers. Il s’agit de l’Union progressiste le renouveau (UP-R) de Joseph Djogbénou ; de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de Paul Hounkpè ; du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin) de Jacques Ayadji, de Les Démocrates (LD) de Boni Yayi ; du Bloc républicain (BR) de Abdoulaye Tchané ; et du GSR de Antoine Guèdou.
Après cette étape importante du processus électoral, les dossiers soumis par les différents partis feront l’objet d’étude approfondie par la CENA.
Contrairement aux communales, aucune rallonge ne sera accordée, avait averti Sacca Lafia, président de la CENA lors de la conférence de presse de lancement.

F. A. A.

20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




