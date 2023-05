06 nominations au ministère du numérique

Plusieurs cadres ont été promus à divers postes ce mercredi 10 mai 2023 en Conseil des ministres au ministère du numérique et de la digitalisation.

Liste des nominations

– Directeur adjoint de cabinet,

Monsieur Djabirou AMADOU

– Directrice adjointe de la Planification, de l’Administration et des Finances

Madame Tognissè Augustine CAKPO SOGLO

– Directeur de la Digitalisation

Monsieur Aurèle Hector AGBO

– Conseiller technique au Suivi des projets et des réformes

Monsieur Houégnon Geoffroy BONOU

– Conseiller technique au Développement des compétences et de l’Entreprenariat numériques

Monsieur Bleck YORO

– Directrice des Systèmes d’information

Capitaine Dorine HOUNKPE.

10 mai 2023 par ,