05 unités pour transformer plus de 100.000 tonnes de cajou à la GDIZ

La transformation industrielle voulue par le gouvernement à travers la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), évolue un à rythme de croisière. Au terme d’une première phase d’exploitation de 400 ha, 36 investisseurs opérants dans divers secteurs d’activités sont déjà présents au sein de la zone franche industrielle en pleine expansion. Dans le lot, BENIN CASHEW SA avec 05 unités de transformation, ambitionne de transformer plus de 100.000 tonnes de cajou chaque année.

De beaux jours pour le secteur de la noix de cajou au Bénin. Et ce, grâce aux unités de transformation déjà opérationnelles à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Au nombre de 05, ces unités de transformation mises en place par l’entreprise BENIN CASHEW SA, sont dotées chacune, d’une capacité de transformation de 20.000 tonnes, pour un total de 120.000 tonnes pour l’ensemble des 05 unités.

Au cours d’une séance d’échanges avec la presse, le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), a souligné que rien n’est rejeté dans les unités de transformation de cajou à la GDIZ. « Après le décorticage, on récupère les amandes ; les coqs sont transformées en huile, et les résidus à l’issu de l’extraction d’huile, sont transformés en charbon réutilisé dans la zone pour la production de l’énergie », a expliqué Létondji BEHETON. Les noix de cajou produites à la GDIZ suivant les explications du directeur général de la société en charge de l’exploitation, de l’aménagement et de la promotion de la zone industrielle, sont exportées vers les marchés asiatiques, américains et européens.

Les emplois dans le secteur du cajou n’ont pas été occultés lors de la rencontre avec la presse. Les 05 unités de transformation de cajou selon Létondji BEHETON, emploient déjà directement environ 2000 jeunes béninois ; tandis que 500 autres emplois indirects ont été créés. Les projections pour les 06 prochains mois à l’en croire, sont estimés à 2750 emplois directs, et 700 emplois indirects.

Selon les projections faites par le directeur général de la SIPI-BENIN, et le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), avec 14 autres unités en cours de construction et d’installation, 40.000 nouveaux emplois seront créés d’ici 2024. De quoi résoudre un tant soit peu, au problème de chômage des jeunes.

