05 individus arrêtés pour vol à main armée

Cinq personnes ont été arrêtées à Kérou, dans le département de l’Atacora, pour leur implication présumée dans un vol à main armée survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025.

Un cultivateur-éleveur habitant Ouoré, a été attaqué à son domicile par neuf individus, dont quatre armés de fusils artisanaux. Les autres étaient munis de machettes et de bâtons.

L’attaque, menée à visage découvert, s’est déroulée dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025.

Sous la menace, les assaillants ont volé 200.000 francs CFA en espèces, une moto Haojue Escort, ainsi qu’une moto Bajaj appartenant au frère de la victime.

Trois suspects ont été interpellés, dimanche 3 août. Les autres ont été arrêtés, lundi 4 août, respectivement à Fètèkou et Tingourou, des villages de l’arrondissement central de Kérou. Ils ont été identifiés par la victime.

Les prévenus nient les faits. Mais des « indices graves et concordants » les mettent en cause, selon la Police.

Ils seront présentés au Procureur de la République pour la suite de l’enquête.

M. M.

8 août 2025 par ,