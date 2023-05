05 décrets adoptés ce mercredi en Conseil des ministres

Le gouvernement a tenu mercredi 03 mai 2023, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décrets ont été adoptés au cours du conclave hebdomadaire du pouvoir exécutif.

05 décrets adoptés ce mercredi 03 mai 2023 en Conseils des ministres. Il s’agit des décrets portant :

– modification des statuts de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin ;

– composition et fonctionnement du Comité stratégique de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin ;

– approbation des statuts modifiés de l’Agence béninoise pour le développement du tourisme et nomination des membres de son Conseil d’orientation stratégique ;

– attributions, composition et fonctionnement de la Commission de réforme pour infirmité incurable des personnels des Forces de défense, de sécurité et assimilées ; et l’adoption du Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle 2024-2026.

