05 de prison requis contre un menier pour vol d’énergie de la SBEE

Un menier risque gros dans une affaire de vol d’énergie électrique de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). La juridiction spéciale a requis une peine de 05 de prison ferme, et des millions de francs CFA contre lui comme amende. Son procès a eu lieu jeudi 26 octobre 2023.

05 ans de prison et 500.000 francs CFA d’amende, c’est la peine requise par le représentant du parquet spécial de la CRIET contre un menier jeudi 26 octobre 2023. Principal accusé dans un dossier de vol d’énergie électrique de la SBEE à Abomey-Calavi, il a été reconnu coupable de « trafic d’influence et de vol d’énergie électrique ».

A la barre, il a reconnu les faits mis à sa charge et déclare avoir trafiqué le compteur avec la complicité de son propriétaire, un électricien de profession, qui lui aurait appris à trafiquer les compteurs de la société distributrice de l’énergie électrique au Bénin. Faux ! Rétorque le propriétaire qui souligne preuve à l’appui, être le premier à découvrir la supercherie, et saisi la police à cet effet.

Comme lui, un représentant de la SBEE, sont poursuivis sans mandat de dépôt dans ce dossier.

Le montant des préjudices selon le représentant de la SBEE, est estimé à 6.017.000 francs CFA. Un montant que l’accusé remet en cause. Le préjudice causé à la société d’État selon lui, est de 173.000 francs CFA. Il déclare avoir même soudoyé des agents de la SBEE dans cette manœuvre.

Dans ses réquisitions, le représentant du parquet spécial demande à la Cour de le condamner à une peine de 05 ans de prison ferme, et au paiement d’une amende de 500.000 francs CFA. L’accusé devra également payer selon les réquisitions du parquet spécial, la somme de 6.017.000 francs CFA aux titres de dommages et intérêts à la SBEE. Il a requis par contre, la relaxe au bénéfice de doute, des autres accusés.

Après avoir écouté les parties, le président de céans a renvoyé le délibéré au jeudi 09 novembre 2023.

F. A. A.

28 octobre 2023 par ,