05 ans de prison requis contre 03 personnes dont 02 femmes

Trois personnes ont comparu devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) la semaine écoulée. Poursuivis dans une affaire d’enlèvement de mineur, ils risquent une peine de 05 ans d’emprisonnement chacun.

Un homme et deux femmes poursuivis pour enlèvement et extorsion de fonds à la CRIET. Les mis en cause auraient planifié l’enlèvement d’un mineur à Houègbo, dans la commune de Toffo. En détention provisoire depuis le 02 avril dernier, ils ont été présentés à la CRIET mardi 11 avril 2023.

Le ministère public requiert la peine de 05 ans d’emprisonnement ferme et une amande de 01 million de francs CFA contre chacun des mis en cause. Le délibéré est renvoyé au 16 mai prochain.

F. A. A.

17 avril 2023 par ,