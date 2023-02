05 ans de prison dont 1 an ferme requis contre 8 Nigérians

Nouvelle audience, mardi 31 janvier 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans le procès des huit personnes de nationalité nigériane poursuivies pour des faits d’escroquerie et d’arnaque par le biais du réseau de marketing Qnet.

A la barre, mardi 31 janvier 2023, les huit Nigérians poursuivis pour des faits d’escroquerie et d’arnaque ont avoué qu’ils faisaient venir des demandeurs d’emplois Nigérians au Bénin pour le compte du réseau de marketing Qnet. Ces nouveaux adhérents sont encouragés à investir dans le réseau et faire intégrer d’autres en vue de gagner de l’argent.

Selon le représentant du Ministère public, le réseau de marketing dénommé Qnet est frauduleux. Il a été requis alors contre les huit prévenus une peine de cinq (05) ans de prison dont un (01) an ferme.

Le juge des céans a renvoyé le dossier au mardi 21 mars 2023.

