04 tonnes de produits pharmaceutiques avariés saisies à Adjarra

Une équipe de patrouille nocturne du commissariat de l’arrondissement de Honvié, dans la commune d’Adjarra a intercepté une camionnette chargée de produits pharmaceutiques avariés le weekend écoulé.

Trois mille neuf cent quatre-vingt-dix kilogrammes (3.990 Kg) de produits pharmaceutiques avariés ont été saisis dans une camionnette le weekend écoulé à Adjarra. Il s’agit selon la Police, de dizaines de cartons de Solodrex, Bakaka, Rijmult, Spira Brom en état de péremption.

Interpellé sur la destination de cette cargaison, le conducteur déclare qu’il la convoyait en direction d’Avrankou pour la déverser dans les puits abandonnés de son village. Et pour cette mission, il aurait reçu du présumé propriétaire, une somme de trente-cinq mille (35.000) francs CFA. « Un prétexte « peu plausible » qui, selon la Police, laisse penser à la mauvaise foi du conducteur.

Pour des besoins d’enquête, les produits incriminés sont mis à la disposition de la Brigade Économique et Financière (BEF).

22 octobre 2025