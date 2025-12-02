mardi, 2 décembre 2025 -

Lutte contre l’insécurité ans le Mono

04 suspects arrêtés à Comé, drogue et plusieurs objets saisis




La Police républicaine a interpellé dans l’après-midi de ce dimanche 30 novembre 2025, 4 suspects à Agoutomey, arrondissement central de Comé, dans le département du Mono. Des sachets de chanvre indien et plusieurs autres objets ont été saisis après la perquisition auprès des mis en cause.

Des auteurs présumés du cambriolage perpétré dans un domicile au quartier Azannou à Comé, dans les mailles de la Police. Sur la base d’informations fiables à elles fournies, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de 4 suspects ce dimanche 30 novembre 2025.
Les présumés cambrioleurs selon la Police, ont été surpris en pleine consommation et commercialisation de chanvre indien dans un ghetto. La fouille effectuée sur les lieux a permis de découvrir et de saisir « incidemment », 89 sachets de chanvre indien, un sachet contenant une grande quantité de chanvre, une plaquette de comprimés de tramadol, deux paquets de papiers peluche et une motocyclette de marque DAYANG.
Dans les périphéries du site détaille la Police, deux sacs remplis de noix de coco ont également été retrouvés et saisis. Ces produits selon les déclarations des mis en cause, proviendraient d’un vol commis dans une plantation appartenant à un habitant d’Agoutomey.
Les investigations se poursuivent à l’effet d’identifier d’autres membres de ce réseau et mettre fin à leurs activités.

F. A. A.

2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




