04 personnes interpellées après le meurtre d’une jeune femme

La police républicaine a interpelé 04 personnes après la mort d’une jeune femme à Honmin, un village de la commune de Dangbo, département de l’Ouémé. Son ex petit ami serait l’auteur du meurtre.

L’enquête ouverte par la police après la découverte du corps d’une jeune femme à Honmin, jeudi 14 décembre 2023, a permis d’interpeller 04 personnes. Parmi les présumés meurtriers, il y a son ex petit ami.

Ce dernier selon les déclarations, lui devait de l’argent au moment où les deux vivaient leur relation amoureuse. La jeune femme après son aventure amoureuse avec lui, s’est mariée avec un autre homme avec qui elle a eu un enfant.

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’ex copain invite la jeune dame à venir chercher les sous qu’il lui devait. Sur les lieux du rendez-vous, il la force, avec l’appui de 03 complices, à entretenir une relation sexuelle avec elle. Ce à quoi la jeune femme désormais mariée, et mère d’un enfant s’est opposée.

Face son refus, l’ex petit ami et ses complices l’auraient étouffée.

Arrêtés et placés en garde à vue, les mis en cause seront présentés bientôt au procureur de la République.

F. A. A.

17 décembre 2023 par ,