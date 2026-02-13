04 personnes dont une femme arrêtées à Jonquet

Ce jeudi 12 février 2026 à Jonquet, les éléments du commissariat du 5e arrondissement de Cotonou ont interpellé 4 personnes dont une femme pour détention, usage et commercialisation de produits psychotropes.

Dans le cadre de ses opérations de lutte contre l’insécurité, la Police républicaine a fait une descente inopinée dans une maison ce jeudi 12 février 2026 à Jonquet. La maison selon une source policière, servirait de lieu de vente et de consommation de produits psychotropes. Une fois sur les lieux pour la vérification, l’équipe de patrouille a surpris dans un premier temps 02 individus qu’elle a immédiatement interpellés. Un 3e qui tentait de se soustraire à l’intervention en se dissimulant dans la douche, a été également retrouvé et mis aux arrêts.

Sur la base des informations qui lui sont fournies sur place, une femme, identifiée comme propriétaire de l’une des chambres de la maison, a été arrêtée. La perquisition effectuée dans ladite chambre, a permis la découverte et la saisie d’un plastique de couleur noire contenant 22 emballages en sachets noirs contenant chacun une quantité importante de chanvre indien, 05 emballages en sachets blancs transparents, contenant chacun du chanvre indien, et 01 sacoche contenant la somme de 30 300 francs CFA.

Les mis en cause sont placés en garde à vue pour la suite de l’enquête.

