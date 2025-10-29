04 nominations dans trois ministères

1449 visites en ce moment
Plusieurs cadres de l’administration ont été promus à divers postes lors de la session ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 29 octobre 2025.
Au ministère de la Justice et de la Législation
– Collaborateur à la Direction de la Codification et de la Législation
Monsieur Justin Yadélin SEGLE
Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale
– Directeur adjoint de Cabinet
Monsieur Adéotan Jean-Paul ADEBOLOU
– Directeur des Systèmes d’Information
Monsieur Sèton Pascal Gélase LOKONON
Au ministère de la Santé
– Directeur général du Centre hospitalier départemental de la Donga
Monsieur Mesmin Alimassou Tolidji TOTIN.