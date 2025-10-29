04 nominations dans trois ministères

Plusieurs cadres de l’administration ont été promus à divers postes lors de la session ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 29 octobre 2025.

Au ministère de la Justice et de la Législation

– Collaborateur à la Direction de la Codification et de la Législation

Monsieur Justin Yadélin SEGLE

Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

– Directeur adjoint de Cabinet

Monsieur Adéotan Jean-Paul ADEBOLOU

– Directeur des Systèmes d’Information

Monsieur Sèton Pascal Gélase LOKONON

Au ministère de la Santé

– Directeur général du Centre hospitalier départemental de la Donga

Monsieur Mesmin Alimassou Tolidji TOTIN.

