mercredi, 29 octobre 2025 -

1449 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Conseil des ministres

04 nominations dans trois ministères




Plusieurs cadres de l’administration ont été promus à divers postes lors de la session ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 29 octobre 2025.

Lire les nominations
Au ministère de la Justice et de la Législation
 Collaborateur à la Direction de la Codification et de la Législation
Monsieur Justin Yadélin SEGLE

Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale
 Directeur adjoint de Cabinet
Monsieur Adéotan Jean-Paul ADEBOLOU
 Directeur des Systèmes d’Information
Monsieur Sèton Pascal Gélase LOKONON

Au ministère de la Santé
 Directeur général du Centre hospitalier départemental de la Donga
Monsieur Mesmin Alimassou Tolidji TOTIN.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




Houngbédji apporte son soutien à la candidature de Wadagni


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une déclaration rendue publique, ce mardi 28 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

5 partis enregistrés pour les élections communales


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le processus d’enregistrement des candidatures dans le cadre des (…)
Lire la suite

Les députés LD reconnaissent les dysfonctionnements internes de leur parti


28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
Six députés du principal parti d’opposition Les Démocrates ont adressé, (…)
Lire la suite

Les LD épuisent toutes les voies de recours sans succès


27 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les huit recours introduits par les militants du Parti Les Démocrates (…)
Lire la suite

La décision de la Cour constitutionnelle prévue pour ce soir


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’audience spéciale de la Cour constitutionnelle consacrée à l’examen (…)
Lire la suite

L’ANIP facilite l’accès aux pièces pour les candidats


27 octobre 2025 par Marc Mensah
À un peu plus de deux mois des élections générales de 2026 au Bénin, (…)
Lire la suite

Rien n’a filtré de la rencontre Talon -Yayi


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La rencontre entre Yayi et Talon a eu lieu ce vendredi matin. Aucune (…)
Lire la suite

Les raisons du naufrage LD


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Par sa décision, en se déclarant incompétente pour connaître du (…)
Lire la suite

YAYI chez TALON pour un « dialogue direct et républicain »


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni YAYI, président du parti Les (…)
Lire la suite

Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations (…)
Lire la suite

Le duo Hounkpè-Hounwanou investi pour la présidentielle 2026


19 octobre 2025 par Marc Mensah
La Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a présenté aux militants (…)
Lire la suite

Michel Sodjinou charge Boni Yayi et dénonce "le mensonge organisé"


19 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 19 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

La Cour d’Appel somme Boni Yayi de restituer la fiche de parrainage de (…)


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique qui oppose le parti Les Démocrates et le député (…)
Lire la suite

Les Démocrates assignent à leur tour Francois Sodjinou en appel


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le feuilleton autour des parrainages du parti ‘’Les Démocrates’’ (…)
Lire la suite

Le procès de JULIEN KANDE KANSOU renvoyé au 27 Janvier 2026


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’opposant poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système (…)
Lire la suite

Les Démocrates récusent le verdict du tribunal de Cotonou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a réagi ce jeudi 16 octobre 2025, lors (…)
Lire la suite

Les griefs du 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗦𝗢𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 contre les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le député Francois Sodjinou a refusé de donner son parrainage au duo de (…)
Lire la suite

Liste des duos de candidats déclarés pour la présidentielle 2026


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
À travers une décision en date du 15 octobre 2025, le président de la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires