04 nominations dans 02 ministères ce mercredi en Conseil des ministres

Le gouvernement a tenu mercredi 03 mai 2023, la session ordinaire du Conseil des ministres. 04 nominations ont été prononcées dans 02 ministères.

Liste des nominations

Au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle

– Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des

Finances

Monsieur Marino Imbert GOMEZ

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

– Directeur des Systèmes d’Information

Monsieur Gbètondji Herman AFFEDJOU

– Directeur de la Planification, de I’Administration et des Finances

Monsieur Nouréni MOUSSA

– Directeur adjoint de la Planification. de l’Administration et des Finances

Monsieur Ouimpabo TOUMOUDAGOU

