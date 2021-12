04 individus arrêtés pour vol de câbles SBEE à Pahou

Informés des cas récurrents de vol des câbles électriques de la SBEE à Pahou, un arrondissement de la commune de Ouidah, les éléments de la police républicaine ont ouvert une enquête. Quatre personnes ont été arrêtées ce vendredi.

Les investigations en cours depuis plusieurs semaines sur les cas de vol de câbles de la SBEE ont conduit à l’interpellation de 04 personnes suspectes ce vendredi 10 décembre 2021 à Pahou et à Kpovié.

Soumis à l’interrogatoire, les mis en cause sont passés au aveux. Des rouleaux de câbles volés et cachés dans une brousse ont été récupérés. Ces personnes interpellées selon la police, répondront de leurs actes devant les autorités judiciaires.

