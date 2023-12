04 ghettos démantelés à Kandi, 09 présumés malfrats interpellés

Le commissariat de l’arrondissement de Kandi a mené une opération coup de poing le samedi 09 décembre 2023. Au cours de cette opération menée avec le concours du Peloton de Surveillance et d’Appui (PSA) du département de l’Alibori, 04 ghettos ont été démantelés, et 09 présumés malfrats arrêtés.

Des sources policières renseignent que 198 sachets de chanvre indien ; 04 téléphones portables de différentes marques ; 03 paires de ciseaux ; 01 couteau à manche ; et 03 motos de différentes marques ont été saisis.

Les présumés malfrats seront présentés au procureur de la République les jours à venir pour répondre de leurs actes.

