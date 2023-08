04 cybercriminels arrêtés à Ouèdo

Les éléments de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) ont interpellé jeudi 24 août 2023 à Ouèdo, une localité de la commune d’Abomey-Calavi, 04 cybercriminels. Des motos, une importante somme d’argent, et plusieurs autres objets ont été saisis.

Des cybercriminels dans les mailles de la police. L’OCRC a interpellé 04 d’entre eux, jeudi 24 août 2023, à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi. 04 motos, une somme estimée à près de 02 millions de francs CFA, et divers outils numériques ont été saisis après leur interpellation.

Placés en garde à vue, les mis en cause seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

25 août 2023 par