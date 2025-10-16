jeudi, 16 octobre 2025 -

Justice

04 Nigériens écopent de 24 mois de prison avec saisine de 265 millions




Poursuivis pour non-déclaration de devises et blanchiment de capitaux, quatre Nigériens ont été condamnés le lundi 13 octobre 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Cette juridiction spéciale a également ordonné la confiscation de 265 millions FCFA retrouvés chez eux lors de leur interpellation par la police républicaine.

Le verdict est tombé pour quatre ressortissants du Niger poursuivis au Bénin. Le lundi 13 octobre 2025, ils ont été reconnus coupables des charges de blanchiment de capitaux et de non-déclaration de devises par la chambre correctionnelle de la CRIET. Pour ces charges, ils écopent de vingt-quatre (24) mois de prison assortie de sursis. La Cour a par ailleurs ordonné la saisie de la somme de 265 millions FCFA retrouvés lors de leur arrestation. Les quatre mis en cause étaient poursuivis sans mandat de dépôt. N’étant pas condamnés à une peine de prison ferme, les ressortissants nigériens sont toujours libres et disposent de 15 jours pour faire appel du verdict.

C’est une saisie record qui pourrait rapporter gros à l’État béninois. Dans le cadre d’une procédure dans laquelle la police républicaine a interpellé quatre ressortissants nigériens à la suite d’un contrôle de routine près du fleuve Niger. La fouille minutieuse de leurs bagages a permis de mettre la main sur une somme colossale de 265 millions de FCFA en espèces, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Selon les informations communiquées lors de précédentes audiences, ces Nigériens circulaient dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avec une quantité de liquidités bien supérieure au seuil autorisé. En effet, les réglementations de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) fixent à 10 millions de FCFA la limite maximale de transport d’espèces entre les pays membres, sans déclaration préalable aux douanes.

Devant le juge de la CRIET, les quatre prévenus ont tenté de s’expliquer. Le principal suspect a affirmé avoir collecté cet argent auprès de ses proches, en période de Ramadan, pour venir s’approvisionner au Bénin. Mais selon le ministère public, « il n’aurait pas dû procéder ainsi »

Dans ses réquisitions, le premier substitut du procureur spécial avait demandé à la Cour de reconnaître les quatre ressortissants nigériens coupables de « non déclaration d’espèce et de blanchiment de capitaux ». Il avait requis une peine de prison de 24 mois d’emprisonnement avec sursis et la confiscation définitive des 265 millions de FCFA saisis, au profit de l’État béninois. Dans sa décision rendue le lundi 13 octobre 2025, la Cour a entièrement suivi la réquisition du ministère public.

16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




