03 présumés cybercriminels arrêtés à Allada

Les éléments de l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité ont arrêté jeudi 6 avril 2023, trois présumés cybercriminels à Allada.

Arrestation de trois présumés cybercriminels. Ils ont été interpellés à Allada par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité. Les éléments de l’Ocrc ont saisi trois motos et plusieurs Smartphones ainsi que des objets de connexion internet. Ces présumés cybercriminels seront présentés au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et répondront de leurs actes devant la justice.

7 avril 2023