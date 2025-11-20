03 ministres et un ministre-conseiller sur la liste BR

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Département de l’Ouémé
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l’habitat du ministère du cadre de vie et (…)
Lire la suite
Cinéma
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à partir de 17h, l’avant-première francophone du film panafricain « 3 COLD DISHES », après Londres et (…)
Lire la suite
Elections générales de 2026
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), à l’instar de 5 autres partis politiques, a déposé sa liste de candidatures pour les élections législatives de janvier (…)
Lire la suite
Coopération Bénin - Etats-Unis
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séïdou, ont procédé à l’inauguration ces (…)
Lire la suite
Tribunal de commerce de Cotonou
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu, le 18 novembre 2025, une ordonnance qui tranche un litige opposant SONIMEX SA à un commerçant nigérien autour de la saisie (…)
Lire la suite
Législatives 2026
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, est candidat aux élections législatives de janvier (…)
Lire la suite
Tribunal d’Abomey-Calavi
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mercredi 19 novembre 2025, deux jeunes hommes respectivement à 60 mois et 36 mois de prison ferme. (…)
Lire la suite
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique annonce le (…)
Lire la suite
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Michel Sodjinou et Constant Nahum, tous deux députés démissionnaires du (…)
Lire la suite
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le parti politique Bloc Républicain (BR) a déposé à la Commission (…)
Lire la suite
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’Agent Judiciaire de l’État (AJE) invite une liste de 95 personnes à (…)
Lire la suite
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les résultats du test de sélection des Assistants en position (…)
Lire la suite
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence frelatée communément (…)
Lire la suite
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les rumeurs faisant état du lancement d’un téléphone mobile conçu par (…)
Lire la suite
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré dans le (…)
Lire la suite
19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 (…)
Lire la suite