03 grossesses enregistrées au CEG2 d’Azovè

Au CEG2 d’Azovè, dans la commune d’Aplahoué, département du Couffo, trois élèves sont tombées enceinte au cours de l’année scolaire 2022-2023.

03, c’est le nombre de grossesse enregistré au CEG2 d’Azovè au cours de l’année scolaire 2022-2023. Le préfet du Couffo à la faveur d’une campagne de sensibilisation a révélé quelques statistiques du phénomène des grossesses en milieu scolaire et dans les ateliers de formation dans le département du Couffo. Ce nombre d’après l’autorité préfectorale rapportée par plusieurs sources, est le fruit des nombreux efforts fournis par divers acteurs et partenaires dans le cadre de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire.

Selon les statistiques, le nombre de grossesses dans les écoles et sur les lieux de formation est passé de 117 en 2018, à 15 en 2023 dans le Couffo. L’objectif selon Christophe MEGBEDJI, est « d’avoir zéro grossesse en milieu scolaire et en apprentissage ». Il a félicité à l’occasion, les acteurs ayant contribué à ce résultat.

F. A. A.

6 avril 2023 par ,