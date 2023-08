La Cour examine 03 dossiers relatifs à la suspension de la Gazette du Golfe

La Cour constitutionnelle va se pencher, jeudi 24 août 2023, sur trois dossiers de recours relatifs à la suspension du Groupe de presse la Gazette du Golfe.

Recours contre la HAAC pour violation des articles de la constitution. Ce sont des dossiers relatifs à la suspension du groupe de presse ‘’La Gazette du Golfe’’. Il s’agit d’un recours en inconstitutionnalité de la suspension du Groupe de Presse La Gazette du Golfe dont les requérants sont Landry Angelo Adelakoun et autres ; d’un recours contre la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour violation des articles 24 et 142 de la constitution dont la requérante est Mme Christelle Avodaho et d’un recours contre la HAAC pour violation des articles 8, 23 alinéa 1er et 24 de la constitution dont le requérant est le sieur Prosper Bodrenou. L’audience plénière à la Cour Constitutionnelle est prévue pour ce jeudi 24 août 2023 à 10 heures.

Par décision N°23-031/HAAC du 8 août 2023, la HAAC a suspendu le groupe de presse « La Gazette du Golfe » jusqu’à nouvel ordre. Le groupe de presse « La Gazette du Golfe » à travers ses moyens de communication de masse n’a pas exécuté le communiqué N° 003- 23/HAAC/PT/SG/SCS du 03 août 2023 invitant les acteurs des médias à faire preuve de plus de professionnalisme et au respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales dans le traitement de l’information relative à l’apologie des coups d’Etat en Afrique et dans la sous-région.

