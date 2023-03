03 arbitres sanctionnés pour plusieurs matchs

La Commission des arbitres a frappé fort. Trois officiels locaux sont sanctionnés pour « insuffisance d’arbitrage » et erreur.

C’est par une note de service en date du 06 mars 2023 que le Président de la Commission des arbitres, Francis Koto Gbian, a annoncé la suspension de Omega Omega, Prosper Agnandji et Tanislas Ahomlanto.

D’après la note, Omega Akpo et Agnandji Prosper sont, tous deux, suspendus 6 matchs pour « insuffisance d’arbitrage ayant impacté le résultat du match » Dadjè vs Aspac (1-0).

Concernant Tanislas Ahomlanto, il est suspendu 4 matchs pour erreur pouvant impacter le résultat du match » Requins vs Dynamo (1-1).

Des suspensions qui interviennent après celle du 27 février où un arbitre de la super ligue Pro était également suspendu pour cinq (05) rencontres.

J.S

16 mars 2023 par ,