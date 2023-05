03 ans de prison requis contre un jeune homme

A la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce mardi 02 mai 2023, le ministère public a requis une peine de 03 ans de prison ferme contre un jeune homme. Il est poursuivi pour des faits présumés de cybercriminalité et de proxénétisme.

La CRIET a connu mardi 02 mai 2023, d’un dossier de cybercriminalité et de proxénétisme. Dans le box des accusés, un jeune homme, ex agent d’une société de téléphonie mobile est poursuivi pour cybercriminalité et proxénétisme présumés.

Pour ce qui concerne l’accusation de proxénétisme, le prévenu selon le substitut du procureur spécial appartient à un groupe WhatsApp de partage des contacts entre des filles et hommes pour des activités sexuelles. Lors des enquêtes, il a reconnu être membre de ce groupe depuis l’année 2019. L’intégration à ce groupe selon les déclarations de l’accusé, est subordonnée au paiement d’une somme comprise entre 1600 ou 2000 francs CFA.

Pour ce qui concerne les faits de cybercriminalité, le jeune homme, ex-agent d’un réseau de téléphonie mobile, est accusé d’enregistrer des cartes sim au nom de particuliers qu’il vend aux cybercriminels pour leurs activités. Le ministère public dans ses réquisitions requalifie les d’escroquerie par voie électronique en « proxénétisme et escroquerie via internet ». Il a demandé à la cour de le condamner à une peine de 03 ans de prison ferme et un million de francs CFA comme amende.

La défense rejette les accusations portées sur son client. Le jeune homme selon son conseil, n’est pas un cybercriminel. Les cartes sim enregistrées d’après l’avocat, n’ont pas servi à des activités de cybercriminalité.

Pour ce qui concerne l’activité de proxénétisme, la défense relève que le prévenu lors des enquêtes a indiqué qu’il n’est pas l’administrateur du groupe WhatsApp. C’est une femme qui en est l’administratrice, et l’avait ajouté. Ainsi, l’accusé contrairement aux accusations portées contre lui, n’est pas proxénète.

Après les débats, le juge a renvoyé le délibéré au 06 juin prochain.

3 mai 2023 par ,