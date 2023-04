02 points à l’ordre du jour de la plénière du jeudi

Les députés de la 9e législature reprennent le chemin de l’hémicycle jeudi 27 avril 2023. Ils vont examiner deux sujets importants au cours des travaux de cette plénière.

Le rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU et la reprise de l’élection des membres des 05 commissions permanentes sont les deux principaux sujets inscrits à l’ordre du jour de la plénière du jeudi 27 avril 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Conformément à la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023 de la Cour constitutionnelle rendue après le recours du parti Les Démocrates, les parlementaires devraient reprendre à l’exception des présidents, l’élection des membres des commissions permanentes de l’Assemblée nationale. Il s’agit de la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme (C1) ; de la Commission des Finances et des Echanges (C2) ; de la Commission du Plan, de l’Equipement et de Production (C3) ; de la Commission de l’Education, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires Sociales (C4) ; et de la Commission des Relations Extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense et de la Sécurité (C5).

