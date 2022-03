02 personnes arrêtées à Houègbo, 09 millions soutirés

Plusieurs personnes ont été victimes à Houègbo (commune de Toffo) d’escroquerie via internet et pratique de charlatanisme. Les hors-la-loi ont réussi à leur soutirer plusieurs millions de francs CFA.

09 millions de francs CFA, c’est le montant que des escrocs organisés en bande ont soutiré à certaines personnes à Houègbo dans la commune de Toffo. Leur mode opératoire consiste à proposer à leurs victimes, une bouteille magique qui sert à multiplier de l’argent, et qu’ils auraient hérité de leur feu père. Après une séance de démonstration au quartier Koudjinnako, ils ont miroité une jarre remplie d’argent à celles-ci.

Ayant cru en la démonstration fictive de multiplication d’argent, certains ont envoyé leurs sous à ces escrocs. La somme totale envoyée est estimée à 09 millions de francs CFA. N’ayant pas eu de résultat, les présumées victimes ont porté l’affaire devant le commissariat de Houègbo. L’enquête de la police a permis d’interpeller ce jeudi, un cultivateur et un chauffeur. Les autres membres de la bande sont activement recherchés.

La perquisition effectuée selon Banouto, a permis de découvrir trois motocyclettes, un panneau solaire, un groupe électrogène, 05 bidons d’huile rouge, deux coquilles d’escargots peintes en blanc, 07 téléphones portables dont deux androïds, et 54 coupures de faux billets de banque de 10.000.

