02 motos volées saisies et deux suspects arrêtés à Godomey

La Police républicaine a interpellé, jeudi 7 août, deux individus soupçonnés de vol de motocyclettes et d’association de malfaiteurs à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Deux repris de justice ont été arrêtés lors d’une opération, menée, jeudi 7 août 2025, par le commissariat de Godomey, appuyé par des conducteurs de taxi-moto.

Tout est parti d’un signalement des habitants de Womey. Une moto Wave S venait d’être volée devant un domicile. Les forces de l’ordre ont réagi rapidement. Une course-poursuite s’est engagée.

L’un des suspects a été arrêté et la moto récupérée.

En garde à vue, il a reconnu les faits. Il a aussi révélé le nom de son complice.

Ce dernier a été interpellé quelques heures plus tard à Agla, avec une autre moto volée.

Sur les deux hommes, la police a saisi trois clés passe-partout et des talismans. Ils ont été placés en détention provisoire, en attendant l’issue de l’enquête.

M. M.

10 août 2025 par ,