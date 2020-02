Accident mortel ce samedi 22 février 2020 à Pahouian dans le département des Collines. Selon Frissons radio, le conducteur d’un camion a perdu le contrôle de son volant et a heurté une bâchée transportant trois passagers dont le chauffeur, un père et son enfant.

Le Bilan fait deux morts et un blessé grave. Le père est décédé sur les lieux du drame et le chauffeur après son évacuation. L’enfant victime de cet accident de circulation s’en est sorti mais avec les yeux crevés.

A.A.A

