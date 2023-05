02 morts dans un accident à Tchaourou

Un grave accident de circulation dans la matinée de ce vendredi 19 mai 2023 à Tchaourou a fait deux morts, des blessés et des dégâts matériels.

Collision entre un camion et un véhicule ce vendredi. L’accident a eu lieu à Tchatchou, l’un des arrondissements de la commune de Tchaourou. Le bilan provisoire fait état de deux morts (le chauffeur de la voiture et une passagère) et des blessés graves. Ces derniers ont été conduits à l’hôpital. Le véhicule a été totalement endommagé.

A.A.A

19 mai 2023 par ,