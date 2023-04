02 conventions signées pour développer l’offre de formation agricole

Le ministre d’Etat Romuald Wadagni chargé de l’Economie et des Finances et Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, ont procédé ce jeudi 30 mars 2023, à la signature de deux conventions de financement du projet d’appui à la formation agricole et rurale au Bénin (Pro Far 2).

Le projet Pro Far 2 mobilise un montant de 32,8 millions d’euros (21 milliards de FCFA) dont un prêt de l’Agence Francaise de Développement (AFD) de 30 millions d’euros et une délégation de fonds de l’agence luxembourgeoise LuxDev de 2,75 millions d’euros.

Il sera mis en œuvre par le ministère des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle, l’AFD et LuxDev, afin de développer l’offre de formation agricole et rurale au Bénin

