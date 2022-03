02 buts en deux matchs pour Tosin Ayiegun

Pour son second match en sélection nationale, le joueur de FC Zürich, Tosin Ayiegun, a marqué un second but. L’attaquant a offert le but de la victoire aux Ecureuils, ce dimanche 27 mars 2022, lors du match face à la Zambie à Antalya en Turquie.

Déjà deux buts au compteur du jeune attaquant Tosin Ayiegun. En deux matchs, il a marqué deux buts au sein de la sélection nationale.

Le sélectionneur par intérim des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji, lui a fait appel dans le cadre des matchs amicaux prévus pour la journée FIFA du mois de mars 2022. Le jeune attaquant de 23 ans séduit par ses performances face aux filets des équipes adverses.

F. A. A.

