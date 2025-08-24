Jean Do Santos remporte la ceinture continentale

Le Béninois Jean Do Santos a réalisé une performance historique du MMA des poids légers de l’AKO Show à Abuja au Nigéria. Il a remporté la ceinture continentale par une victoire époustouflante.

Jean Do Santos démontre une fois encore son talent pour le MMA. Il a battu le Nigérian Jibrin Inuwa Baba au cours de la compétition regroupant les poids légers de l’AKO Show à Abuja. En quelques, il a renversé son adversaire prouvant ainsi à la face du monde, son talent et sa détermination dans cette discipline sportive. Avec une telle performance, le Béninois réalise la victoire la plus rapide de l’histoire de la compétition.

F. A. A.

