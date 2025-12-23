mardi, 23 décembre 2025 -

824 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭é 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓

𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐁é𝐧𝐢𝐧 𝐒𝐀S, 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐩â𝐭𝐞𝐬 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈, 𝐝é𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝’𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 catégorie Grandes Entreprises




 :

Alpha Bénin SAS s’est illustrée au plus haut niveau lors de la 3ᵉ édition du Prix de la Qualité et de la Performance (PQP), organisée le vendredi 19 décembre 2025 à Cotonou par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). L’entreprise, spécialisée dans la production des pâtes alimentaires MATANTI, a remporté le prestigieux Prix d’Excellence, consacrant son engagement constant en faveur de la qualité et de la performance industrielle.

La cérémonie, tenue dans la salle des fêtes Le Chapiteau, a rassemblé les acteurs majeurs du tissu économique béninois autour de la promotion d’une culture d’excellence. Initié par la CCI Bénin dans le cadre de sa Vision 2030, le PQP vise à renforcer la compétitivité des entreprises nationales sur les marchés local, régional et international, en faisant de la qualité un véritable levier de croissance.

En décrochant le Prix d’Excellence, la plus haute distinction du concours, Alpha Bénin SAS confirme la solidité de son système de management de la qualité et la pertinence de ses choix industriels. À travers la marque MATANTI, l’entreprise s’est imposée comme un acteur de référence dans la transformation agroalimentaire au Bénin, en proposant des pâtes alimentaires répondant aux standards les plus exigeants en matière de sécurité, de régularité et de satisfaction des consommateurs.

Cette reconnaissance vient saluer plusieurs années d’efforts soutenus, d’investissements et d’amélioration continue des processus de production, au service d’un produit local compétitif et apprécié sur le marché.

𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐬 𝐝’é𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞𝐚𝐧𝐭

Pour cette édition 2025, le Prix de la Qualité et de la Performance a mobilisé un processus rigoureux d’évaluation. Sur 21 entreprises initialement inscrites, 19 ont été retenues pour la compétition. Les candidats ont été évalués selon des critères précis, répartis en quatre catégories : engagement dans la qualité, maîtrise de la qualité, encouragement et excellence. Le Prix d’Excellence, attribué à Alpha Bénin SA, repose sur près de quarante critères couvrant l’ensemble des dimensions de la performance organisationnelle et industrielle.

Au total, une quinzaine d’entreprises ont été distinguées dans les différentes catégories, illustrant la dynamique croissante de la démarche qualité au sein du secteur privé béninois.

À travers cette consécration, Alpha Bénin SAS renforce l’image des pâtes alimentaires MATANTI comme un produit emblématique du savoir-faire industriel béninois. La distinction conforte la crédibilité de la marque auprès des consommateurs et partenaires, tout en positionnant l’entreprise comme un modèle d’excellence dans l’agro-industrie nationale.

Le Prix d’Excellence obtenu constitue ainsi un encouragement à poursuivre l’innovation, la montée en gamme et la contribution d’Alpha Bénin SAS au développement économique du Bénin, en valorisant la transformation locale et la création de valeur.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Lancement de la phase II du Système d’Encadrement des Missions Officielles


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a procédé, mardi 23 (…)
Lire la suite

L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau ciblé par une attaque


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le pipeline Niger-Bénin a été la cible d’une attaque le dimanche 21 (…)
Lire la suite

Air Sénégal condamnée à verser 1 million de FCFA à un étudiant béninois


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air (…)
Lire la suite

Cinq Béninois nominés aux Financial Afrik Awards 2026


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin sera représenté aux Financial Afrik Awards 2026 avec cinq (…)
Lire la suite

La CCI Bénin célèbre les entreprises engagées dans la démarche qualité


22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), a organisé (…)
Lire la suite

Le Rocher Bénin condamné à payer 11 millions FCFA à la société AJO


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le 16 décembre 2025, un (…)
Lire la suite

La BOAD octroie 5 milliards FCFA à Syrrius Industries SA


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de (…)
Lire la suite

29 ans au service du développement du marché financier de l’UEMOA


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) célèbre ce jeudi 18 (…)
Lire la suite

Les marchés financiers renouvèlent leur confiance au Bénin


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient une fois de prouver la résilience de son économie à (…)
Lire la suite

Lionel Zinsou élu président du Conseil d’Administration de ShafDB


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’économiste et ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou prend la (…)
Lire la suite

La GDIZ renforce la solidarité et la convivialité à travers une marche (…)


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Des employés et partenaires de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (…)
Lire la suite

‘Jeune Afrique Media Group’ franchit le cap des 30M€ pour l’exercice 2024


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
, Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, la transformation (…)
Lire la suite

De nouveaux bureaux au profit des services de la Direction des Impôts


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
De nouveaux bureaux seront construits améliorer les services de la (…)
Lire la suite

« L’environnement des affaires reste stable au Bénin »


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les évènements survenus dimanche 07 décembre 2025 au Bénin n’ont aucun (…)
Lire la suite

Ecobank aux côtés des entrepreneurs qui façonnent l’avenir du continent


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1 000 candidats. 16 talents retenus. Une audience mondiale. Une (…)
Lire la suite

D’importantes actions sociales annoncées dans le secteur de l’agriculture


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs actions sociales sont prévues au budget de l’Etat exercice (…)
Lire la suite

Le gouvernement dote les producteurs de Dassa et de Parakou de (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé ce (…)
Lire la suite

Plus de 91 milliards FCFA pour améliorer les conditions de travail


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le cadre de la loi de finances gestion 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires