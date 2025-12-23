𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐁é𝐧𝐢𝐧 𝐒𝐀S, 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐩â𝐭𝐞𝐬 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈, 𝐝é𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝’𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 catégorie Grandes Entreprises

:

Alpha Bénin SAS s’est illustrée au plus haut niveau lors de la 3ᵉ édition du Prix de la Qualité et de la Performance (PQP), organisée le vendredi 19 décembre 2025 à Cotonou par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). L’entreprise, spécialisée dans la production des pâtes alimentaires MATANTI, a remporté le prestigieux Prix d’Excellence, consacrant son engagement constant en faveur de la qualité et de la performance industrielle.

La cérémonie, tenue dans la salle des fêtes Le Chapiteau, a rassemblé les acteurs majeurs du tissu économique béninois autour de la promotion d’une culture d’excellence. Initié par la CCI Bénin dans le cadre de sa Vision 2030, le PQP vise à renforcer la compétitivité des entreprises nationales sur les marchés local, régional et international, en faisant de la qualité un véritable levier de croissance.

En décrochant le Prix d’Excellence, la plus haute distinction du concours, Alpha Bénin SAS confirme la solidité de son système de management de la qualité et la pertinence de ses choix industriels. À travers la marque MATANTI, l’entreprise s’est imposée comme un acteur de référence dans la transformation agroalimentaire au Bénin, en proposant des pâtes alimentaires répondant aux standards les plus exigeants en matière de sécurité, de régularité et de satisfaction des consommateurs.

Cette reconnaissance vient saluer plusieurs années d’efforts soutenus, d’investissements et d’amélioration continue des processus de production, au service d’un produit local compétitif et apprécié sur le marché.

𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐬 𝐝’é𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞𝐚𝐧𝐭

Pour cette édition 2025, le Prix de la Qualité et de la Performance a mobilisé un processus rigoureux d’évaluation. Sur 21 entreprises initialement inscrites, 19 ont été retenues pour la compétition. Les candidats ont été évalués selon des critères précis, répartis en quatre catégories : engagement dans la qualité, maîtrise de la qualité, encouragement et excellence. Le Prix d’Excellence, attribué à Alpha Bénin SA, repose sur près de quarante critères couvrant l’ensemble des dimensions de la performance organisationnelle et industrielle.

Au total, une quinzaine d’entreprises ont été distinguées dans les différentes catégories, illustrant la dynamique croissante de la démarche qualité au sein du secteur privé béninois.

À travers cette consécration, Alpha Bénin SAS renforce l’image des pâtes alimentaires MATANTI comme un produit emblématique du savoir-faire industriel béninois. La distinction conforte la crédibilité de la marque auprès des consommateurs et partenaires, tout en positionnant l’entreprise comme un modèle d’excellence dans l’agro-industrie nationale.

Le Prix d’Excellence obtenu constitue ainsi un encouragement à poursuivre l’innovation, la montée en gamme et la contribution d’Alpha Bénin SAS au développement économique du Bénin, en valorisant la transformation locale et la création de valeur.

